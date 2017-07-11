​В сургутской ГИБДД огромная очередь. Работает одно окно, а вместо талонов – старый добрый «листочек»

Читатель siapress.ru рассказал редакции о том, что в ГИБДД Сургута стоит огромная очередь в окно регистрации и снятия с учета машин. Это связано с тем, что не работает терминал, выдающий соответствующие талоны на очередь.

Очевидец сообщил нам, что пришёл в обеденное время для снятия с учёта своего ТС и обнаружил, что люди записываются на обычный листок бумаги. Живая очередь на тот момент уже составляла 138 человек, а, по словам людей, стоявших в очереди, за дообеденное время прошло всего 14 человек.

По словам очевидца ранее можно было записаться в очередь на сайте ГосУслуг, но тем не менее после этого всё равно было необходимо воспользоваться терминалом в автоинспекции, который на данный момент не работает.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы ведомства пока не удалось. СИА-ПРЕСС направил в УМВД Сургута запрос, ответ на который мы опубликуем в ближайшее время.