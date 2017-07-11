На перекрестке у ТЦ «Гера» снова изменилась схема движения. Она вернулась к тому, от чего ушли несколько лет назад

На перекрестке улиц Геологической, Каролинского и проспекта Пролетарского поменялось направление движения. Пересечение дорог у ТЦ «Гера» теперь вновь живет по старым правилам: несколько лет назад тут запретили проезд прямо и разворот при движении с Пролетарского (от улицы Югорской) на Пролетарский, поставив бетонный отбойник, и разрешив лишь поворот направо (на Каролинского). Тогда это решение автоинспекции вызвало много споров и недовольства среди автомобилистов. Сейчас же автолюбители вновь могут проехать в любую сторону.

С 10 июля этого года автомобилисты могут смело проезжать перекресток, руководствуясь правилами дорожного движения. Ранее, когда работы были еще не окончены, на дороге появилась новая разметка, которая ввела в заблуждение многих водителей, создававших своими действиями аварийные ситуации.

Как пояснили «НГ» в департаменте архитектуры и градостроительства, в феврале 2014 года вступили в силу изменения в национальные стандарты, в части исключения пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла. Сургутяне неоднократно обращались в администрацию с просьбой привести этот перекресток «в надлежащее» состояние, и были услышаны.