Автомобилисты так затерроризировали жителей двора на Набережном проспекте, что те обратились за спасением в думу. И все получилось

Возле дома № 48 на Набережном проспекте силами управляющей компании центрального жилого района появилось новое ограждение. Непосредственное участие в этом приняла городская дума, куда обратились жители дома с просьбой об установке забора. Это было вызвано необходимостью: на газон так часто ставили автомобили, что от него уже практические ничего не осталось. Об этом корреспонденту «НГ» рассказала жительница дома Екатерина Яковлевна: «Раньше на этом месте была ограда, но ее сняли — судя по всему, незаконно. Долгое время там высаживали кусты и цветы, но часть срезали, а часть подавили машины. Это главная проблема: автомобили уже ставят в три ряда, на газоне живого места нет. Позвонили в думу и попросили помочь с проблемой. И правда: совсем немного времени прошло, а уже поставили новую ограду. Может, наконец перестанут устраивать парковку на газоне».

Как сообщили в аппарате сургутской думы, после обращения жителей дома депутаты попросили управляющую компанию центрального жилого района и ее руководителя Рафаиля Ульбекова помочь в решении проблемы. При этом, как отметили в пресс-службе городского парламента, все работы были проведены за счет управляющей компании и в короткий срок.