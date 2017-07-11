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​Российские авиакомпании резко взлетели по уровню перевозок. Наш «ЮТэйр» – в их числе

Российские авиакомпании за период январь-июнь увеличили количество перевозок пассажиров на 21,2 процента, что составило 46,15 млн человек, сообщают «Ведомости». Из них почти три миллиона пассажиров пришлось на базирующуюся в Югре авиакомпанию «ЮТэйр». Она пока официально отчиталась только за первые пять месяцев года, но они уже показывают хороший рост – почти 2,6 млн человек, что на 22,4 процента больше, чем годом ранее.

Профессор Государственного НИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, считает, что во втором полугодии темпы роста могут замедлиться. «Но отрасль вполне может преодолеть планку в 100 млн человек по итогам года», – заверяет Фридлянд.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в 2014 году российскими авиакомпаниями, на тот год было перевезено 93,2 млн человек (тогда «ЮТэйр» перевез около 8,6 млн человек), стоит отметить что в 1991 году все российские компании перевезли всего 91 млн человек и после этого перевозки падали в течении всего десятилетия вплоть до 1999 года, отмечает эксперт Пантелеев.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 193, комментариев: 2


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:16
Не знаю как по уровню перевозок, а вот по уровню цен на авиабилеты ЮТЭйр точно ...взлетел.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:22
летаю этой компанией, не потому что она мне нравиться или патриот, выбора нет просто! сейчас есть выбор в новосиб, летаю другой!
до тех пор пора "родная" будет монопольно рулить аэропортом местным, до тех пор не будет истинной конкуренции! аэропорт не деньги зарабатывает а попросту обслуживает одну "нашу" в ущерб пассажирам, не пуская другие компании.

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