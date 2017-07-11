Михаил Селюков вручил награды сотрудникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) провел встречу в г. Сургуте с сотрудниками Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Михаил Викторович отметил высокий профессионализм коллектива учреждения и вручил награды Тюменской областной Думы его сотрудникам.

Благодарностью председателя областной Думы были отмечены главный специалист отдела защиты прав граждан и контроля качества медицинской помощи Наталья Пашкевич и водитель Анатолий Торубара.

Благодарственными письмами Тюменской областной Думы за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд были награждены Павел Добровольский , заместитель начальника управления делами ТФОМС ХМАО-Югры, и Седунова Геннадьевна, заместитель директора филиала в г. Сургуте.

В завершении встречи областной парламентарий поздравил всех с получением заслуженных наград. «Больших вам успехов, которые складываются из выполнения маленьких ежедневных задач, правильных решений и корпоративного труда. Радости, здоровья, стабильности, дальнейшей плодотворной работы», сказал Михаил Селюков.