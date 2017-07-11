​Якушев позвал японцев производить в Тюменской области оборудование для добычи нефти и газа

В Тюменской области состоялась встреча главы региона Владимира Якушева с генеральным директором ООО «Мицуи энд Ко. Москоу», главным региональным управляющим Mitsui в странах СНГ Тосиаки Маруока (Toshiaki Maruoka). Руководитель японской компании объяснил, что российская экономика перешла к росту, и они изучают возможности ведения бизнеса в России, что и стало темой для встречи.

Владимир Якушев сообщил, что именно благодаря развитию промышленности производства, происходит рост экономики в регионе. В 2016 году индекс промпроизводства составил почти 105 процентов, а за последние десять лет промышленное производство утроилось. «Для нас важны все инвесторы без исключения, не только гиганты, но и средний бизнес, и малый, и микро, - все, кто двигает экономику вперед, создает новые рабочие места», подчеркнул губернатор.

Также на встрече обсудили возможность создания на территории тюменской области производства оборудования для добычи нефти и газа. Ещё одной темой для обсуждения послужила медицина. «В фармацевтике наша компания сосредоточила свои усилия на разработке и производстве современных лекарственных препаратов»,- отметил г-н Маруока.

Напомним, что компания Mitsui имеет 154 офиса в 66 странах, работает во многих отраслях бизнеса и имеет 14 структурных управлений. Основными сферами деятельности компании являются торговля и инвестирование в такие сферы экономики, как добыча и переработка нефти и газа. Активы компании по данным википедии составляют $105.8 млрд по данным на 2015 год.