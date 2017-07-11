​Самолёт компании «ЮТэйр» совершил аварийную посадку с отказавшим двигателем во Внуково. Пилоты не растерялись

У авиасудна компании «ЮТэйр» отказал один из двигателей, вследствие чего он совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщает «РБК».

«По техническим причинам посадка рейса 254 Сургут-Внуково произошла с одним работающим двигателем. Командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Ситуация полностью контролировалась экипажем, посадка прошла в штатном режиме. Пилоты авиакомпании имеют необходимую подготовку к подобным ситуациям и многократно отрабатывают их на тренажерах», - прокомментировали в «ЮТэйр».

Напомним, что в июне один из самолетов компании «ЮТэйр» следующий по маршруту Сургут-Тюмень, совершил аварийную посадку в аэропорту Рощино.

Точные причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.