​Детская поликлиника №2 в Сургуте получила долгожданную лестницу и пандусы // ФОТО

У детской поликлиники на Геологов завершается реконструкция лестницы и пандуса для колясок, а также строительство пандуса для маломобильных групп населения. Правда, сроком сдачи всего вышеперечисленного когда-то было указано 15 июня, но, судя по всему, работы оказались слишком серьезными, чтобы закончить их так быстро.

Изношенность ступеней была очень серьезной, и это было особенно заметно на нижнем ярусе лестницы, которым пользуются не только пациенты поликлиники вместе с родителями, но и простые пешеходы, так как эта лестница соединяет два уровня тротуаров. В данный момент там уже положена плитка, установлены новые перила, не хватает только защитного покрытия, которое обезопасит спуск и подъем в мокрую погоду и в гололед.

Подъем, ведущий в колясочную, полностью готов, осталось лишь до вести до ума пандус, находящийся с другой стороны детской поликлиники, который будет предназначен для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Эта конструкция, кстати говоря, совершенно новая, для нее пришлось прорубать бетонное ограждение.