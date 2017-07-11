В сети обсуждается, почему на самом деле перенесли балет «Нуреев». В деле неожиданно появился «духовник Путина»

Балет «Нуреев» известнейшего режиссера Кирилла Серебренникова, пересененный из текущего репертуара Большого театра на май 2018 года, может быть связан не с какими-то амбициями силовиков или личной неприязнью министра культуры Владимира Мединского. Как пишет на своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, все несколько иначе.

По его информации, на генеральном прогоне балета присутствовали некие представители духовенства «в штатском». Увидев голых танцоров на фоне знаменитой фонографии обнаженного Нуреева, они срочно доложили о непотребстве архиерею Тихону Шевкунову, которого называют личным духовником президента Владимира Путина.

Отец Тихон, в свою очередь, якобы позвонил министру культуры, а тот, дабы заручиться поддержкой влиятельного представителя церкви в преддверии продления контракта (оно должно случиться или не случиться в следующем году), по слухам, надавил на директора Большого театра.

«А вы все «*гомосексуалисты, гомосексуалисты*». Бабло и карьера. Будем наблюдать», — делает вывод об этой ситуации Венедиктов.