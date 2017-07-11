В конце июля спортсмены Югры и Ямала определят лучшего в конкуре и выездке

С 27 по 30 июля в столице Югры состоится Чемпионат Ханты – Мансийского автономного округа по конкуру и выездке.

В турнире, который пройдет на базе конноспортивного клуба «Мустанг», примут участие 60 спортсменов из восьми клубов Югры и Ямала. Отмечается, что за титул чемпиона будет бороться бронзовый призёр Всероссийских соревнований по конкуру "Кубок Югры", участница международного турнира в Австрии (призовое 5 место) Анастасия Жилина.

Напомним, что конкур (преодоление препятствий) и выездка (дрессаж, высшая школа верховой езды) являются олимпийскими дисциплинами конного спорта. В этом году зрители увидят конкурсные выступления всадников на лошадях различных пород: тракененской, будёновской, голштинской, ганноверской и различных помесей.

Чемпионат Ханты – Мансийского автономного округа по конкуру и выездке проводится уже девять лет. Соревнования являются квалификационными для выполнения нормативов 3 и 2 спортивных разрядов.