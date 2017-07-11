Сургутяне осваивают европротокол. За прошедшие сутки треть аварий были оформлены без инспекторов

За прошедшие сутки на территории Сургута произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, 11 из них оформлено по Европротоколу.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция Сургута напоминает вам о необходимости заранее ознакомиться с последовательным алгоритмом действий при совершении ДТП с материальным ущербом для использования вами возможности оформления Европротокола в подобных происшествиях без вызова сотрудников полиции. Оформление ДТП с материальным ущербом по Европротоколу позволит вам сэкономить значительную часть времени. С алгоритмом действий можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции Российской Федерации: WWW.GIBDD.RU.