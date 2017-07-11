Задолжавшим за капремонт югорчанам предоставят рассрочку

Югорский фонд капитального ремонта принял решение о проведении акции по предоставлению рассрочки должникам за капитальный ремонт. Получить ее могут собственники, имеющие большой долг за капитальный ремонт и не имеющие возможности погасить его разовым платежом.

Рассрочку можно получить до 1 сентября 2017 года, обратившись в фонд с письменным заявлением, но при этом необходимо предварительно оплатить не менее 30 % от суммы задолженности. После первого сентября соглашения заключаться не будут.

Как пояснили в Югорском фонде капремонта, предложение о рассрочке действует до тех пор, пока фонд не обратится в суд. Если это уже произошло, рассрочка невозможна, придется оплачивать всю сумму целиком.

На данный момент общая сумма задолженности за капремонт за весь период действия программы составляет 1,6 млрд. рублей. В этом году уже направлено более 60 тысяч претензий жителям за неуплату взносов на сумму 1,1 млрд. рублей.