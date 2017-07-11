Выпускники Ханты-Мансийской медакадемии успешно прошли первичную аккредитацию

Аккредитация специалистов – выпускников по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» 2017 года выпуска - прошла в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

52 выпускникам на базе симуляционного центра, оснащенного специальным современным оборудованием, предстояло пройти пять станций и продемонстрировать полученные навыки по сердечно-легочной реанимации, неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансеризации. Все это – под видеонаблюдением.

Первичную аккредитацию проходят выпускники факультетов медицинских вузов по всей стране. В прошлом году это были стоматологи, в этом году новшество коснулось выпускников направления «Лечебное дело» и «Педиатрия». Аккредитация необходима для того, чтобы после получения диплома, начать профессиональную деятельность или поступить в ординатуру.

«Это проверка практической подготовленности наших выпускников, - отметил ректор академии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Янин. – Аккредитация специалистов – значимое событие, оно сопровождается серьезной психологической нагрузкой на ребят. Процедура строго регламентирована по времени и проходит в режиме видеонаблюдения. Все видео файлы направляются в Минздрав РФ, подтверждая объективность полученной ими оценки».

Навыки молодых специалистов оцениваются аккредитационными комиссиями, которые формируются приказами Минздрава. В их состав, как правило, входят представители медицинского профессионального сообщества – опытные врачи, преподаватели медицинских вузов, представители НКО.