Сургутские курсанты отправились в морской поход до Австралии

Четверо сургутских подростков от 12 до 15 лет - курсантов Союза морских пехотинцев Югры - стали участниками парусной регаты по маршруту Япония – Южная Корея – Австралия. Юные югорские мореходы вышли на маршрут в середине прошлой недели на трехмачтовом корвете "Паллада".

"Для курсантов нашей организации это уже девятый выход в море на судах такого типа. Общий плавательный ценз и количество морских миль, пройденных под парусами, перевалили за сотню тысяч, это огромный опыт для детей из Сургута и Нефтеюганска, - рассказал бывший курсант Союза, инструктор Егор Чугунов. По его словам, ребята будут проходить плавательную практику в качестве юнг наравне с курсантами высших и средних учебных заведений, таких как Керченский государственный морской технологический университет и Дальневосточный президентский кадетский корпус.

Во время регаты российский корвет, на котором проходят практику наши ребята, примет участие в парусном фестивале в Кобо (Япония), азиатской парусной регате в городе Цин-Дао (КНР). В программе путешествия также значится обмен опытом со студентами морских высших учебных заведений в южнокорейском городе Пусан. Регата завершится в Австралии 1 сентября.

Учебный трехмачтовый корабль "Паллада" принадлежит Дальневосточному техническому рыбохозяйственному университету (Владивосток). Судно построено в 1989 году в Польше по прототипу парусных судов начала XX века; имеет полное вооружение типа "корабль".