​С 2018 года россиян обяжут проходить предварительную регистрацию при въезде на Украину

С 1 января 2018 года будет введена предварительная регистрация для россиян при въезде на Украину. По словам главы совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, въезд россиян в страну будет осуществляться "с обязательным снятием отпечатков пальцев", сообщает «Тасс».

«То есть, гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован и предоставить в МИД [Украины] необходимые данные, - поясняет Турчинов.

Стоит отметить, что данное изменение повлияет и на россиян, которые уже находятся на территории Украины, они должны будут проинформировать о своём нахождении в местные органы власти.

Напомним, что вопрос об отмене безвизового режима с Россией обсуждался в Верховной раде Украины в мае. Однако же Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал обещания о принятии ответных мер, в случае введения визового режима.