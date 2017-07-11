​Сургутянину, пытавшемуся провезти на Бали наркотики, вынесли предварительный приговор // ФОТО

Сургутянину Роману Калашникову, которого в апреле этого года задержали на Бали с тремя килограммами гашиша, больше не грозит смертная казнь.

На своей странице в социальной сети «вКонтакте» он написал: «Сегодня мне вынесли предварительный приговор. Теперь я имею представление о минимальном сроке, который мне придется тут провести. Прокурор запросил у судьи 20 лет лишения свободы за совершенное мною преступление. По закону судья может вынести вердикт на одну треть меньше запрошенного срока. Соответственно, минимальный срок, ожидающий меня, - 14 лет. Меньше быть уже не может, а вот больше - легко.

Зато наверняка известно, что смертной казни и пожизненного срока я уже не получу. Приговор вынесут через две недели.

$20.000 были потрачены практически в пустую. Адвокат - лишь иллюзия хорошей перспективы.»

На днях Калашников отпраздновал в тюрьме свое 30-летие. Он приготовил праздничный ужин и написал об этом все в той же соцсети:

«Ну и в заключении, мои друзья, хочу сказать о себе: я в порядке, я не сражён и не разочарован. Я по-прежнему улыбаюсь, полон сил и решительности. Люблю жизнь и проживу её достойно. Я здоров, свеж и светел. Перед нашим блоком по-прежнему растут пальмы (это очень важно для пальмозависимого человека, поверьте). Во круг меня много замечательных и удивительных людей. В моем сердце целый мир из близких мне человеков. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлив».

(Фото из личного архива Р. Калашникова)