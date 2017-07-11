Режиссер из Ханты-Мансийска взял Гран-При на кинофестивале в Карловых Варах

Фильм югорского режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» покорил жюри конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в чешских Карловых Варах.

Картина рассказывает о выросшем в детдоме 27-летнем парне, который хочет бросить жену с сыном и начать жить отдельно. Герой решает сдать отца-калеку в дом инвалидов и заполучить его квартиру — так начинается их криминальное дорожное приключение. Роль отца сыграл Алексей Серебряков, причем, он принял решение участвовать в фильме без гонорара, так как бюджет картины был очень скромен. Фильм стал дебютом для молодого режиссера из Ханты-Мансийска, выпускника ВГИКа Александра Ханта.

"Кино снято по сценарию Алексея Бородачева. Именно сценарий объединил вокруг себя много талантливых людей, как съемочную группу, так и актеров", - рассказал режиссер.

Премьера фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» запланирована на начало осени. Александр Хант надеется, что картина попадет в конкурсную программу кинофестиваля «Дух огня» и ее покажут в его родном городе.