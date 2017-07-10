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ЦБ оценил масштаб манипулирования вкладами в банке "Югра" почти в 2 млрд рублей

Банк России оценил масштаб операций по манипулированию вкладами в банке "Югра". Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.

По его словам, после того, как банку было выдано ограничение на привлечение средств от физлиц, вкладчикам "Югры" выдавались акции банка для обхода этого барьера. По подсчетам ЦБ, масштаб таких операций составил около 1,88 миллиарда рублей.

Напомним, Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». В течении шести месяцев управлять организацией будет агентство страхования вкладов (АСВ). Такие меры приняты из-за неустойчивого финансового положения «Югры».

Газета "Ведомости" называет крах «Югры» самым дорогим в истории банковской системы России. Вкладчикам банка предстоит выплатить 170 млрд рублей.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 91, комментариев: 0


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