Гол мексиканца Марко Фабиана признан лучшим на Кубке конфедераций // ВИДЕО

Гол мексиканца Марко Фабиана, который он забил в ворота сборной Германии, признан лучшим на Кубке конфедераций. За него проголосовало 55% болельщиков на официальном сайте ФИФА.

Мяч был забит дальним ударом на 89 минуте матча, однако мексиканцев он спасти не мог. К тому времени команда из Нового света проигрывал немцам со счетом 0:3. Более того, за оставшееся время сборная Германии сумела забить еще один гол.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, одолевшая в финале чилийцев.

Гол мексиканца Марко Фабиана доступен на YouTube