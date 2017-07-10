В Югре стартовала проверка школ, ссузов и вузов

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году в Ханты-Мансийском округе сотрудниками МЧС проводится операция «Школа».

Сотрудники органов надзорной деятельности главного управления ведомства примут участие в работе комиссий, в состав которых войдут представители органов управления в сфере образования, Роспотребнадзора, МВД. В целях обеспечения безопасности и подготовки к новому учебному году все образовательные учреждения округа будут проверены комиссиями на соответствие принятым стандартам и требованиям.

С органами управления образованием пройдут семинары, совещания, посвященные теме обеспечения безопасности в общеобразовательных учреждениях. Со стороны органов государственного пожарного надзора особое внимание будет уделено работе систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, обеспеченности заведений первичными средствами пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности пожарного водоснабжения, знанию персоналом действий в случае ЧС.

Сотрудники МЧС проверят также документы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности, сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, используемые в помещениях, паспорта на огнетушители и журналы учета регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.

Кроме того, под контролем сотрудников государственного пожарного надзора в общеобразовательных учреждениях пройдут показательные занятия по обучению работников требованиям пожарной безопасности, тренировки по эвакуации персонала.