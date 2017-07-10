"Нефтяная столица". В начале 2018 года Сургут примет новый международный форум

С 7 по 10 февраля 2018 года в Сургуте пройдет первый международный научно-практический форум «Нефтяная столица». Сегодня на заседании окружного правительства утвержден состав организационного комитета мероприятия.

Как сообщил и.о. директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Геннадий Забайкин, инициатива о проведении форума была направлена в адрес Натальи Комаровой от Совета молодых ученых РАН.

«Это молодежное мероприятие, направленное на развитие прикладной науки в сфере нефтегазовой отрасли, в том числе в Югре. Форум пройдет в связке производственного и научного потенциала региона», - пояснил он. До 21 июля текущего года оргкомитет разработает концепцию и план проведения мероприятия.

На форуме ожидается более 500 молодых ученых и специалистов в сфере топливно-энергетического комплекса и нефтегазовых компаний, инвесторов и ведущих экспертов отрасли. Их объединение на одной площадке, по мнению организаторов, позволит решить актуальные задачи в сфере развития ТЭК и наладить новые научные и профессиональные связи, а также выстроить процесс продвижения перспективных идей молодежи, перейти от научной мысли к практической апробации на предприятиях, привлечению инвестиций и реализации готового продукта.

Мероприятие состоится при поддержке РАН, Россотрудничества, а также Министерства природных ресурсов РФ.