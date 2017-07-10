​«Полуфейк ньюс». Песков прокомментировал «незадекларированный мотоцикл Путина»

Во время выставки «Иннопром-2017» при посещении стенда Mitsubishi Владимир Путин заявил: «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл». При этом журналисты сразу же отметили, что по данным в декларации о доходах, опубликованной в апреле 2017 года, никакого мотоцикла нет, пишут «РБК».

Однако же Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у президента действительно нет никакого мотоцикла в личном пользовании, а журналисты, по его словам, создали «Полуфейк» – перепутали марку мотоцикла. И пояснил, что в гараже особого назначения у президента России есть несколько мотоциклов марки Kawasaki. «Это полуфейк ньюс. В личном пользовании у президента мотоцикла, конечно, нет. На мотоцикле такой марки он, действительно, прокатился», — сказал Песков.