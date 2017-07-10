В Октябрьском районе будут судить отца, который не смог спасти утопающего сына

6 июля 2017 года в Октябрьском районе на реке Карымкарская утонул 15-летний подросток. В этот день юноша с отцом отправился на лодке проверить рыболовные сети.

Как сообщает СУ СК РФ по ХМАО, на обратном пути сын сел на край лодки. При резком повороте судна подростка выбросило за борт. Несмотря на попытки отца вытащить его из воды, мальчик утонул. По этому факту Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, перед отправлением судна отец подростка не проверил оснащение лодки спасательными средствами, не провел инструктаж несовершеннолетнего пассажира о правилах поведения на воде, не обеспечил безопасность сына, не предоставив ему спасательный жилет и допустив во время управления судном резкий маневр. Кроме этого, перед отправлением мужчиной не были учтены навигационные и гидрометеорологические условия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.