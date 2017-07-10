Сургутянину, сбывавшему в Тюмени фальшивые банкноты, грозит восемь лет тюрьмы

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Сургута Александра Болдырева. Он обвиняется в сбыте заведомо поддельных банкнот.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году мужчина дважды приезжал в Тюмень для сбыта пятитысячных фальшивых купюр, которые он приобретал в Сургуте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в июне 2016 года Болдырев приехал в Тюмень, чтобы на фальшивые деньги купить у местного жителя, продававшего через avito.ru золотую цепь. Он передал в счет оплаты шесть пятитысячных поддельных купюр. Когда тюменец через банкомат попытался внести деньги на счет, то банкомат не принял фальшивки.

В декабре 2016 года сургутянин вновь приехал в Тюмень и в разных магазинах сбыл 30 поддельных пятитысячных купюр, рассчитавшись ими за товар. Сумма покупок при этом не превышала одной тысячи рублей. После получения сдачи он скрывался. Установить сбытчика помогли записи с видеокамер, установленные в ряде магазинов.

В июне 2017 года Болдырев был задержан в Сургуте сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени. По решению суда он заключен под стражу. Теперь сургутянину грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет.