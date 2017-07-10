Сургутяне за 300. Городская дума будет проводить опросы среди жителей

Сургутская дума запустила проект «300 сургутян», в рамках которого планируется проводить регулярные опросы среди жителей по самым актуальным городским вопросам, сообщает сайт думы. Предполагается, что это может стать эффективным каналом связи власти с общественностью и позволит решать проблемы Сургута с учетом мнения его жителей.

К участию в проекте сургутская дума приглашает всех горожан. Опросы будут проводиться не чаще одного раза в месяц, их результаты будут публиковаться в СМИ и на страницах социальных сетей.

Заявки на участие в проекте необходимо направить по адресу электронной почты goncharov_vs@admsurgut.ru