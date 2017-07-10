​Югорский опер пошел под суд за грандиозную многоходовку по продаже наркотиков

В Югре начинается суд на бывшим оперуполномоченным, который выстроил хитроумную многоходовку, чтобы продавать наркотики. Как сообщает прокуратура Югры, он подозревается в следующей криминальной истории: в марте 2015 года оперуполномоченный полиции забрал паспорт жителя г. Югорска, после чего оформил на него несколько сим-карт. Это почти невинное (помимо незаконного «отжима» паспорта) действие имело злостную цель: с приобретенных сотовых номеров он рассылал страждущим предложения о покупке наркотиков, которые раскидывал по городу по стандартной схеме «закладок».

Но длилось это недолго: в один прекрасный день его замели коллеги из службы собственной безопасности УМВД.