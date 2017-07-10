​Сургутянка Кристина Шрайбер прошла в четвертьфинал международного конкурса красоты // ФОТО

Однако конкурс этот весьма необычный. В нем главный критерий оценки – это очаровательная улыбка участниц. Конкурс так и называется: «Улыбка вселенной – 2017» (smileuniverse.online).

Принять участие в состязании могут девушки со всей планеты, не имеет значение ни их статус, ни рост, ни семейное положение. Главное – разместить на сайте три фотографии, на которых участница улыбается. Однако сургутянка Кристина Шрайбер в этом конкурсе явно не случайный гость, ведь девушка давно связана с модельным бизнесом.

(Фото из личного архива Кристины Шрайбер)

Победительницей сможет стать только одна участница, и она получит две тысячи долларов в качестве приза.