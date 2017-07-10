​Пьянство, аварии и сотни нарушений ПДД. Дорожная инспекция Сургута подвела итоги выходных

Сотрудники ГИБДД Сургута только за прошедшие скучные сутки задержали пять пьяных водителей, зарегистрировали 15 аварий с материальным ущербом и выявили 625 нарушений правил дорожного движения.

Кроме того десять водителей оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора, 25 водителей попались на том, что не пропустили пешехода, и еще 34 пешехода сами нарушили правила и попались дорожным инспекторам. Также полицейские поймали шесть водителей, которые нарушили уже новые правила перевозки детей.