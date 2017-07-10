​В Нижневартовске разыскивают эксгибициониста-педофила // ФОТО

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который приставал к двум малолетним девочкам девяти и тринадцати лет.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкай на следственный комитет, инцидент произошел 3 июля. Девочки играли на детской площадке, а когда пошли в подъезд, путь одной из них преградил неизвестный мужчина и стал демонстрировать свои половые органы.

Сейчас злоумышленник объявлен в розыск.

По предоставленным данным, на вид мужчине 30-35 лет, волосы черные. Был одет в желтую футболку, черные штаны с белыми лампасами и черные ботинки.

(Фото предоставлено СКР по ХМАО-Югре)