​Минздрав хочет ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в том числе – в кино

Министерство здравоохранения России предложило ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, пишет газета «Известия».

Под скрытой рекламой подразумевают продукты, которые явно ассоциируются со спиртными, но по факту таковыми не являются, а также продукт-плейсмент (когда герои в фильмах, телепрограммах или музыкальных клипах используют реквизит, который имеет реальный аналог – прим. автора).

Однако же председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, не согласен с этим предложением. По его словам, ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению художественного замысла, а телевизионные программы останутся без эфиров, не говоря уже про старые классические ленты (вспомнить хотя бы знаменитую короткометражку «Самогонщики» с участием Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова).

Напомним, что согласно закону «о рекламе» с 2013 года запрещена реклама алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах, а в начале июня Минздрав предложил запретить финансирование из бюджета отечественных фильмов, в которых герои демонстрируют табачные изделия.