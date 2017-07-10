В банке «Югра» введена временная администрация

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», сообщает Lenta.ru. В течении шести месяцев управлять организацией будет агентство страхования вкладов (АСВ). Такие меры приняты из-за неустойчивого финансового положения «Югры».

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем, который может стать крупнейшим за всю историю российского банковского сектора. На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения. Выплаты вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.