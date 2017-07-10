Лишь четыре югорских водоема пригодны для купания

Перед началом купального сезона 2017 и в июне Роспотребнадзор регулярно осуществлял лабораторный контроль состояния воды водоемов Югры, отбирал пробы на микробиологические, санитарно-гигиенические и паразитологические исследования. Всего проведено лабораторных исследований на 68 местах отдыха населения в зонах рекреации и изучено 370 проб. По итогам проверки из порядка 20 пресноводных водоёмов, используемых югорчанами в качестве мест отдыха, только четыре являются пригодными для купания. Соответствующими нормам признаны:

- открытый водоем в Лангепасе - берег протоки Каюковская в районе больничного комплекса (ул. Парковая, 30) в продолжение парка «Бегемот»;

- озеро Окунёво, место дислокации ЛОУ МАУДСОЛ «Окунёвские зори», расположенный по адресу 17 км. федеральной дороги Югорск-Пионерский;

- пляж на территории загородного детского оздоровительного лагеря центра «Юбилейный», поселок Луговой, ул. Корповская

- озеро Нешинлор, расположенное в Белоярском.

В наиболее значимых местах, выбранных жителями округа для отдыха самостоятельно, осуществляется контроль за минимальным благоустройством: установкой и очисткой контейнеров для мусора, вывозом отходов и уборкой площадок для пикника.