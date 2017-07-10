​Порядок регистрации автомобилей в России стал проще. Теперь не нужно предъявлять ОСАГО

В России вступил в силу приказ «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств», согласно которому теперь не нужно предъявлять полис ОСАГО при регистрации машины в ГИБДД. Правда, это не значит, что можно регистрироваться вообще без ОСАГО – данные о страховом полисе сотрудники полиции будут получать из электронной базы, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, как сообщили в ГИБДД Сургута, в нашем городе организован дополнительный прием заявителей, обратившихся через единый портал государственных услуг. Они могут регистрировать машины даже по воскресеньям.

Также стоит отметить, что владельцы, которые подают заявления на регистрацию через портал госуслуг, могут без лишних проволочек пригнать машину в место его осмотра. Вам будет необходимо в режиме онлайн на сайте Госуслуг заполнить анкету в электронном виде, предоставив перечень документов – паспорт РФ, паспорт ТС, документы на право собственности и страховой полис ОСАГО. После заполнения анкеты вы записываетесь на приём в Госавтоинспекцию, отправляете заявление и оплачиваете пошлину. Если вы совершите оплату на портале безналичным способом, то еще получите скидку 30 процентов. Во всех остальных случаях оплата производится полностью.

После этого в указанную дату вы можете приехать на осмотр, где инспектор проверит ваши документы и машину, после чего вы получите свидетельство о регистрации.