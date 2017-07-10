Для строительства музея на Барсовой горе нашли инвестора

В строительстве музея «Барсова гора» примет участие инвестор, сообщили в администрации Сургутского района. На первом этапе чиновники прорабатывают финансово-экономическую модель, на втором планируется подготовка проекта, который вынесут на обсуждения инвестиционного совета Сургутского района. Окончание работ запланировано на 2019 год.

«Мы разделяем озабоченность научной общественности состоянием археологического памятника Барсова Гора, но сегодня уже можно говорить о том, что наконец-то забрезжил свет в конце тоннеля. Появился инвестор, который готов вложить собственные средства в строительство музея «Барсова Гора». Сейчас в администрации Сургутского района прорабатывается финансово-экономическая модель, которую предложил инвестор. Второй этап – подготовка проекта, который будет вынесен на обсуждение инвестиционного совета Сургутского района. Если совет, одобрит его, а мы на это надеемся, можно будет приступать к строительству музея. Окончание работ инвестор запланировал в 2019 году. Пока мы не можем назвать ни его имя, ни то, чем будет наполнен музей, вся эта информация будет предоставлена общественности после завершения всех подготовительных работ и заключения договора с инвестором»,- рассказал Сергей Тирон, и.о. начальника управления культуры администрации Сургутского района.

Достопримечательное место регионального значения «Барсова Гора» - объект культурного наследия, располагается в 8-15 км к западу от Сургута и представляет собой уникальный археологический комплекс не только в масштабах Западной Сибири, но и Российской Федерации в целом.

Уникальность комплекса заключается в грандиозном скоплении древностей на одной небольшой территории. В урочище обнаружены сотни селищ, содержащие остатки около 3000 жилищ и построек, более 60 укрепленных городищ, семь могильников.