В День семьи 250 сургутян прошли бесплатное обследование в окружном кардиодиспансере

В субботу 8 июля в окружном кардиодиспансере прошел очередной этап проекта «Красное платье», в рамках которого горожане смогли бесплатно проверить свое здоровье. Как сообщила главврач диспансера Ирина Урванцева на своей странице в «Вконтакте», в этот раз проверить уровень артериального давления, измерить холестерин и глюкозу в крови, а также узнать индекс массы тела изъявило желание 250 жителей города.

«Более 250 сургутян, несмотря на погоду и выходной день, сегодня с самого утра пришли в кардиодиспансер, чтобы проверить своё сердечное здоровье. Жены приводили на экспресс-диагностику супругов, дети - своих родителей почтенного возраста, много было молодых пар», - сообщила руководитель учреждения.

Это уже не первый раз, когда кардиодиспансер предоставляет возможность всем желающим пройти бесплатную диагностику. Ранее в этом году в рамках проекта «Красное платье» прошло уже три Дня семейного здоровья.