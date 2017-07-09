Порошенко заявил о своей заинтересованности в снятии санкций с России

В ходе совместного брифинга с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном президент Украины Петр Порошенко сказал, что «сложно найти человека» более заинтересованного в снятии антироссийских санкций, чем он сам, сообщает Gazeta.ru.

«Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому», — заявил Порошенко.

Напоминаем, что ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии.