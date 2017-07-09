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В Сургуте стартует масштабная научная экспедиция. Будут изучать историю Югры

Комплексная научно-исследовательская экспедиция "Славянский ход — 2017", проводимая в рамках масштабного исторического проекта "Многовековая Югра", стартует в Сургуте 13 июля, сообщает РИА Новости.

Подробности рассказала руководитель экспедиции, председатель некоммерческой организации "Общество русской культуры" Екатерина Лоншакова:

Экспедиция стартует 13 июля и продлится две недели. Мы планируем провести ее по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно. Участие в экспедиции примут 30 человек, в том числе, ученые, историки. Среди них будут сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН из Санкт-Петербурга, московского института имени Лихачева, а также представители научного сообщества Югры.

Нынешний тур посвящен проекту "Многовековая Югра", разработанному в честь 825-летия со времени формирования первых государственных образований на территории округа.

По словам Екатерины Лоншаковой, в экспедицию отправятся работники и учащиеся Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского, а также один из преподавателей Санкт-Петербургского хорового училища имени Глинки. В рамках проекта запланированы мастер-классы для педагогов учреждений дополнительного образования, концертная программа, а в поселке Березово состоится отдельная конференция, посвященная государственной культурной политике.

Среди других задач, как отмечают организаторы, формирование коллекции материалов, связанных с культурой и бытом народов, проживающих в округе, а также сбор информации, который позволит оценить состояние межнациональных отношений в Югре, и экологическую обстановку на территории региона.

Проект "Многовековая Югра" предполагает подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории округа. По мнению ученых, в истории региона на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований, и данный проект призван ответить на ряд вопросов.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 155, комментариев: 1


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Комментарии:
Ева Корнилова
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Сегодня в 20:12
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас.! Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza

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