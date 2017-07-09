В округе пройдет фотоконкурс среди людей старшего поколения

В Югре в период с 1 июля по 10 декабря пройдёт фотоконкурс для людей старшего поколения. В нём могут принять участие граждане в возрасте старше 50 лет, постоянно проживающие на территории региона.

Конкурс проводится для поддержки и стимулирования активности югорчан старшего поколения, раскрытие их творческого потенциала.

Запланировано три номинации: «Я люблю тебя, жизнь» (фотографии людей), «Я эту землю знаю с детства» (фотографии природы, национальных и культурных традиций) и «Семейный альбом» (семейные фотографии на фоне истории округа с 1930 по 2017 годы).

От каждого участника принимается не более двух фотографий, сделанных только самим автором, в электронном виде в каждой номинации, но не более четырех работ от одного участника.

Не допускается использование материалов снятых другими лицами или взятых из Интернета. Также не будут приниматься работы выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, употребление наркотиков и алкогольных напитков.

Прием заявок завершается 15 октября. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Семёнов.онлайн.