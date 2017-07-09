МОК призывает провести антидопинговое расследование в российском футболе

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства, а ныне член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд призвал ФИФА провести независимое расследование о допинге в российском футболе, сообщает Lenta.ru.

По мнение бывшего главного борца с допингом, ФИФА должна назначить стороннего следователя, который рассмотрит 34 случая возможного применение запрещенных препаратов. Чиновник посчитал, что предыдущее исследование ФИФА о допинге в отечественном футболе не является независимым, так как его проводил Марсьяль Соги, бывший глава лаборатории WADA в Лозанне, где были уничтожены 54 допинг-пробы российских спортсменов.

Напоминаем, что ранее была опубликована информация о том, что 23 футболиста сборной России, участвовавших в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА на предмет применения ими допинга. Все пробы оказались отрицательными.