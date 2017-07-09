В Мегионе проверили ход строительства нового моста через Сайму

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин, глава Мегиона Олег Дейнека, а также представители подрядной организации проинспектировали новый мост через Сайму. По словам руководителя муниципалитета, строительство объекта на постоянном контроле и у губернатора Югры Натальи Комаровой, и у городских властей.

Как рассказали в МКУ «Капитальное строительство», сегодня на четырехпролетном мосту смонтированы все ригели опор, бетонируются узлы, а в Тобольске заказаны балки, первые конструкции уже в пути.

Строительство финансируется из двух источников – окружного и городского бюджетов. Работы по обустройству объекта начались в прошлом году

«Финансирование объекта осуществляется с привлечением средств регионального бюджета: 95 процентов - это окружные деньги и 5 процентов – средства муниципалитета. Поэтому строительство моста находится на личном контроле главы округа Натальи Комаровой. Сегодня проверили, как продвигается строительство моста через Сайму. Работы проводятся в соответствии с графиком, претензий или нареканий ни у заказчика, ни у подрядчика нет», - рассказал Валерий Фомагин.

Глава Мегиона пригласил окружного гостя осмотреть и другие работы в рамках благоустройства города, обсудил с ним дальнейшие перспективы развития муниципалитета и дополнительные возможности окружного софинансирования.

«Благодаря марафону благоустройства округа, старт которому дала Наталья Владимировна, мегионцы уже сейчас по достоинству могут оценить преобразования в нашем городе. Мы живём в Мегионе, любим этот город и стараемся сделать его чистым, благоустроенным и красивым», - сказал Олег Дейнека.

Напомним, в июне прошлого года на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа были внесены корректировки в адресную инвестиционную программу Югры. В нее были включены три строящихся в Мегионе объекта: спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 20 микрорайоне города, автомобильная дорога с мостом через реку Сайма по проспекту Победы и участок тепловых сетей диаметром 800 мм в 12 микрорайоне. В целом окружной бюджет на строительство этих объектов планирует выделить более 900 миллионов рублей.