Счастливая дата. В День семьи в Сургуте прошла массовая регистрация браков

В субботу, 8 июля, в Сургуте прошла шестая массовая регистрация браков, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба администрации города. В этот раз, несмотря на дождливую погоду на площади Дворца торжеств собралось 12 пар молодоженов.

От городской администрации на событии присутствовал заместитель главы Сургута Александр Пелевин.

«По поручению главы города я искренне рад поздравить вас с этим замечательным событием, которое происходит в вашей жизни. В этот день рождаются молодые семьи, день, который отмечается в России как День любви, семьи и верности. Проведение свадебной церемонии в необычном формате только усилит ваши впечатления о сегодняшнем событии. Желаю вам жить долго, счастливо. Любите и цените друга друга, приходите во Дворец торжеств за свидетельствами о рождении. Ждем новых сургутян» - поздравил молодоженов заместитель главы администрации.

Новоиспеченные семьи также получили благословение от Благочинного Сургутского Благочиния, настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Антония Исакова. Кульминацией яркого события стал свадебный танец молодожёнов и замыкание персональных замков на деревьях «Аллеи счастья».