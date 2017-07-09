Умер блогер Антон Носик

Известный блогер и журналист Антон Носик скончался в Москве на 52 году жизни, сообщает "Эхо Москвы". Смерть наступила в районе двух часов ночи в результате сердечного приступа, рассказали радиостанции знакомые журналиста. 4 июля ему исполнился 51 год.

Антон Носик — один из самых известных медиа-менеджеров Рунета. Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий - Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. Входил в состав менеджеров холдинга «Рамблер». До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru.