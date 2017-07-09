Журналисты сообщили о споре между Путиным и Трампом

Беседа между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу вмешательства России в американские выборы, состоявшаяся в рамках саммита G20 в Гамбурге, прошла в напряженной обстановке. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам американских журналистов, президент России требовал от представителей США доказательств вмешательства Москвы в выборы. Эта тема заняла 40 минут в разговоре двух лидеров, после чего Трамп предложил перейти к другим вопросам.

В ходе состоявшейся в субботу пресс-конференции, Владимир Путин заявлял, что президент США уделил много внимания вопросу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. И, по мнению российского лидера, глава Белого дома «принял его доводы о невмешательстве Москвы».

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.

Обвинения во вмешательстве России в выборы президента США начались еще в прошлом году. Американские журналисты и чиновники утверждают, что российские правительственные хакеры якобы похитили корреспонденцию Демократической партии, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Москва подобные обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.