В Сургутском районе прошла пожарная эстафета среди школьников

В этническом лагере «Кар-Тохи», расположенном в деревне Русскинская Сургутского района, прошла пожарная эстафета с участием детей, входящих в состав дружины юных пожарных лагеря. Организаторами выступили сотрудники МЧС, которые в игровой форме обучали школьников правилам поведения при пожаре и закрепляли полученные знания на практике.

Площадка для проведения подобного мероприятия была выбрана не случайно: дружина юных пожарных этого учреждения принимает активное участие в соревнованиях и профилактических мероприятиях, организаторами которых выступают спасатели.

В состязаниях участники показали свои навыки в одевании боевой одежды на скорость, спасении и транспортировке пострадавшего, боевом развертывании с подачей воды.

Лучшая команда была награждена памятными подарками, а остальные участники получили сладкие призы.