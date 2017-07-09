Движение по Югорскому мосту будет ограничено в ночное время

В связи с проведением плановых эксплуатационных мероприятий на Югорском мосту, движение по нему в ночное время будет закрыто с 10 по 16 июля. Данная мера будет действовать на стороне по направлению на Нефтеюганск с 1:00 до 4:00. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений в заявленные дни.