В связи с проведением плановых эксплуатационных мероприятий на Югорском мосту, движение по нему в ночное время будет закрыто с 10 по 16 июля. Данная мера будет действовать на стороне по направлению на Нефтеюганск с 1:00 до 4:00. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений в заявленные дни.
Движение по Югорскому мосту будет ограничено в ночное время
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09 июля в 04:03, просмотров: 715, комментариев: 0
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