Сургутских детей за чтение бесплатно катают на каруселях

Центральная детская библиотека Сургута вместе с Городским парком культуры и отдыха запустили в начале лета совместный проект «Читай и катайся». От юных читателей требуется прочесть все книги из предложенного списка литературы, правильно ответить на вопросы, касающиеся содержания произведений, и получить билеты на карусели. Тройку самых начитанных объявят 26 августа в Городском парке культуры и отдыха и подарят суперприз – десятидневный абонемент на посещение аттракционов.

Проект «Читай и катайся» в Сургуте реализуется впервые, однако уже сейчас сотрудники библиотеки говорят, что, скорее всего, в следующем году продолжат начатое дело. Для каждой категории юных читателей был разработан свой список литературы, а также анкеты по прочитанным произведениям. Победителя в каждой номинации определят исходя из заработанных баллов за весь летний период.

Организаторы, обещают, что без призов в конкурсе не останется никто. За каждую прочитанную книгу ребенок получает один билет в парк каруселей.