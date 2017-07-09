В округе выберут лучшие предприятия потребительского рынка

В этом году в округе пройдут очередные конкурсы для предприятий потребительского рынка "Лучший товар Югры - 2017" и "Лидер бизнеса Югры - 2017".

Они проходят ежегодно при поддержке правительства Югры с 2003 года и зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки для презентации региональными организациями и предпринимателями достижений и высокого качества в сфере производства товаров, работ, услуг.

По итогам конкурсов каждый участник получит объективную оценку своей работы, а лидеры отрасли будут удостоены звания "Лучший товар Югры - 2017" и "Лидер бизнеса Югры - 2017".

Подведение итогов конкурсов и торжественная церемония награждения победителей состоится 9 декабря 2017 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных 87-ой годовщине со дня образования нашего округа на выставке-ярмарке "Товары земли Югорской".

Заявки на участие в конкурсах можно отправлять на e-mail: tpphmao@tpphmao.ru. Подробности по телефону: (3467) 371-445, 371-882.

В случае подачи заявки предпринимателям необходимо проинформировать управление экономики и стратегического планирования администрации Сургута по e-mail: yatsik_mm@admsurgut.ru или kochneva_vp@admsurgut.ru