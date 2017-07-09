Власти Югры посовещались с сельхозпроизводителями

Департамент промышленности Югры и администрация Белоярского района провели совещание с местными сельхозпроизводителями по вопросам льготного кредитования и мерах государственной поддержки.

Во встрече приняли участие глава Белоярского района Сергей Маненков, заместитель директора Департамента промышленности Югры Александр Киселев, представители предприятий сельскохозяйственной отрасли Белоярского и Березовского районов, работники банковских структур и Фонда поддержки предпринимательства.

Специалисты финансовых учреждений рассказали о программах, которыми могут воспользоваться фермеры. Как отметил Александр Киселев, такие совещания проводятся именно с целью выработать общее понимание с банками.

В ходе встречи чиновник отметил, что Белоярский район активно внедряет инновации в сельском хозяйстве, что в условиях Крайнего Севера – территории рискованного земледелия – позволяет добиваться очень хороших показателей в отрасли.

Глава района Сергей Маненков привел только некоторые цифры в доказательство этому. Так растет число поголовья оленей, увеличивается производство молока, яйца, мяса, вылов и переработка рыбы, сбор дикоросов. Выращиваются белоярские огурцы и клубника. Строится ферма по производству цыплят бройлеров, даже началось производство местного мёда. «Я горжусь показателями развития агропромышленного комплекса на территории района», - резюмировал Сергей Маненков.

Участники встречи отметили, что сегодня невозможно вести бизнес в сельском хозяйстве без государственной, окружной и муниципальной поддержки, а подобные встречи с представителями региональной власти дают возможность и самим сельскохозяйственникам, и чиновникам донести проблемы, которые можно решать совместно, и которые необходимо выводить на уровень Федерации.