Очень медленно // ФОТОФАКТ

Скандал с отменой льгот на оплату детских садов для многодетных семей в Сургуте уже утих, виновных назначили, а глава города Вадим Шувалов обещал сохранить материальную помощь для нуждающихся. Однако, то ли не все в курсе последних новостей, то ли зажигание позднее, но некоторые общественники все еще требуют от сургутской администрации оставить льготы. Даже пикеты по такому случаю устраивают.