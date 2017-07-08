Скандал с отменой льгот на оплату детских садов для многодетных семей в Сургуте уже утих, виновных назначили, а глава города Вадим Шувалов обещал сохранить материальную помощь для нуждающихся. Однако, то ли не все в курсе последних новостей, то ли зажигание позднее, но некоторые общественники все еще требуют от сургутской администрации оставить льготы. Даже пикеты по такому случаю устраивают.
Очень медленно // ФОТОФАКТ
Сургутские общественники требуют от Вадима Шувалова то, что он уже давно сделал
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