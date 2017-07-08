Lada Granta стала самой популярной машиной у российских силовиков

Рейтинг самых популярных автомобилей у государственных структур в 2016 году опубликовала газета "Коммерсант", он составлен на основе статистики госзакупок.

В материале отмечается, что большую часть автомобилей приобретают силовые ведомства: почти четверть госзакупок пришлась на структуры МВД. Госструктуры, потратившие в прошлом году на обновление автопарка около 4,5 млрд руб.

На Granta пришлось 24% от общего числа закупленных машин — 2,9 тыс. автомобилей по средней цене 477,6 тыс. руб. Вторая по популярности — Chevrolet Niva (1,1 тыс. машин по средней цене 607,4 тыс. руб.). Следом идут УАЗ «Патриот» и Volkswagen Polo по средней цене 905,7 тыс. и 734,5 тыс. руб. соответственно. Всего был куплен 951 «Патриот», из них 383 — для МВД, Polo закупили в объеме 915 штук, из них 730 машин — для МВД. На пятом месте — Lada Niva (более 700 машин по 514,2 тыс. руб.).